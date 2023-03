Alle 20.45 Napoli-Lazio, i biancocelesti proveranno a impensierire la corazzata di Spalletti

In casa Napoli, nell'anticipo della 25a giornata contro la Lazio al Maradona, sono tutti a disposizione tranne Raspadori, infortunato, e Mario Rui squalificato per due giornate. La squadra di Luciano Spalletti, arrivata all'ottava vittoria di fila in campionato, è pronta ad affrontare l'ennesimo match e continuare a primeggiare in classifica. Osimhen sempre in attacco con Kvaratskhelia. A centrocampo dovrebbe esserci Lobotka insieme a Anguissa e Zielinski.

"Non mi interessano i paragoni, ma quando ero a casa e potevo scegliere di vedere una partita, vedevo quelle del Napoli di Sarri. Sui campi di allenamento di Castelvolturno ancora ci sono le linee di passaggio del calcio che faceva Sarri". Questo il commento di Spalletti alla vigilia del match. "Abbiamo delle cose simili, ci piace andare in tuta, e poi questa idea di voler fare la partita, di comandare il gioco. Lui è stato un Masaniello dal punto di vista calcistico, il capopopolo di una rivolta di vedere il calcio". Il mister ha parlato anche di Osimhen che lo ha definito come un papà: "Lo ringrazio ma sono loro gli artefici di quello che sta succedendo".

E aggiunge: "Il +18 non va considerato, ogni partita è da dentro o fuori, è giocarle tutte allo stesso modo che fa la differenza. I ragazzi stanno facendo delle cose straordinarie e vanno dati loro grandi meriti".