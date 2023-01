Lazio-Milan ora in campo: sfida al vertice a caccia di conferme e svolte. Segui la cronaca testuale

Per i rossoneri, sulla sponda opposta, non è certo un momento felice. In casa Milan infatti non mancano i problemi dopo i due pareggi contro Roma e Lecce , l’eliminazione dagli ottavi di finale di Coppa Italia per mano del Torino e la sconfitta in Supercoppa italiana contro l'Inter .

Per la Lazio una ripresa post Qatar col freno a mano tirato, ma rilanciata dai successi contro Sassuolo e Bologna , rispettivamente in campionato e in Coppa Italia . La squadra di Sarri punta ad aggredire la zona Champions e la sfida col Milan è certamente un buon banco di prova.

Sarri concede poi una battuta su Milinkovic ("è reduce da due partite meno spettacolari ma più funzionali per la squadra"), e una su Luis Alberto ("sta bene, a meno che oggi non lo veda stanco in allenamento proseguiremo sullo stesso percorso"), e non pensa ai rivali in Serie A: "Anche se ieri ho visto affrontarsi due grandi team", riferendosi a Juventus e Atalanta. Ma il tecnico dei biancocelesti non abbocca alla domanda sulla penalizzazione della Juventus , sua ex squadra. "La materia a cui andavo peggio a scuola era diritto, quindi non so che dire... - sottolinea - È una situazione in completa evoluzione, non ci dobbiamo pensare. Non ho sentito nessun commento dei miei giocatori sul fatto che la Juve sia dietro in classifica, per noi è ininfluente". Sarri spera di recuperare Immobile "nel più breve tempo possibile. Nelle prossime 48 ore si sottoporrà ai controlli, lui ha buone sensazioni e speriamo che vengano confermate".

Data l'assenza di Ciro Immobile, infortunatosi contro il Sassuolo, il peso dell'attacco verrà sostenuto di nuovo da Felipe Anderson. "Lui deve crescere nell'attacco dell'area di rigore - spiega - ma gli manca poco per essere completo, sta trovando anche continuità di rendimento. Felipe è un giocatore forte, che può far bene in qualsiasi ruolo".

Qui Milan

Per il Milan sarà una gara molto più importante per il morale che per la classifica. "Dobbiamo affrontare e gestire momenti così", ha spiegato l'allenatore dei rossoneri, Pioli. "Sarà un esame da superare con umiltà e unità. Le critiche ci stanno perché le prestazioni sono state al di sotto delle aspettative, che sono diventate molto alte. Abbiamo delle radici forti, costruite in questi tre anni. Le situazioni da migliorare sono tante, dal punto di vista tecnico e tattico, ma soprattutto mentale. Quello - ha continuato - è l'aspetto da mettere a posto per primo. Dobbiamo ricordarci come abbiamo vinto l'anno scorso a Roma, passando attraverso grandissime difficoltà. Abbiamo avuto periodi di maggior leggerezza e buonumore, ma c'è grande voglia di reagire e so che i miei giocatori sono forti, meritano la mia fiducia e il mio rispetto".

Contro la Lazio il Milan non può più sbagliare. "Quando alleni una squadra così forte le aspettative sono sempre altissime", ha rimarcato Pioli, "sono stati 10 giorni difficili, dalla mancata vittoria contro la Roma alle partite in cui non siamo riusciti a mettere in campo il nostro potenziale. Ma le possibilità sono due: o continuiamo a piangerci addosso, o ci tiriamo su le maniche e reagiamo. Noi abbiamo scelto questa seconda strada".

Sugli avversari: "Mi aspetto una squadra molto attenta e molto pronta. Stiamo preparando bene la partita. L'approccio è importante, ma è ancora più importante la continuità. Dobbiamo giocare da squadra per 95 minuti, allora sì - ha concluso Pioli - che avremo la possibilità di vincerla”.