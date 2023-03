Niente Sassuolo e niente derby, confermata la squalifica di Mourinho. Roma in silenzio stampa

Niente “Special One” in panca nella partita casalinga contro il Sassuolo di domenica prossima, e niente derby con la Lazio il 18 marzo. José Mourinho dovrà accomodarsi in tribuna; i giallorossi saranno guidati a bordo campo dal vice del tecnico portoghese, Salvatore Foti. Dopo avere appreso la notizia, la società giallorossa ha deciso di entrare in silenzio stampa. Dopo la sospensiva disposta sabato scorso , la Corte Sportiva d'Appello presieduta da Umberto Maiello ha dunque respinto il ricorso presentato dalla Roma relativo alla squalifica di 2 giornate inflitta a José Mourinho seguita all'espulsione, a Cremona, dopo i contrasti con il quarto uomo, Serra.

L'allenatore era stato sanzionato anche con un'ammenda di 10.000 euro dal Giudice Sportivo ''per aver contestato con veemenza e atteggiamento provocatorio una decisione arbitrale, reiterando tale comportamento all'atto del provvedimento di espulsione e per avere inoltre, al termine della gara, entrando, seppur autorizzato, nello spogliatoio arbitrale rivolto al Quarto Ufficiale espressioni ed illazioni gravemente offensive''.