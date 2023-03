Le manifestazioni in Francia hanno costretto Macron a rinviare la visita di Re Carlo III

“Considerato l'annuncio, ieri, di una nuova giornata nazionale di azione contro la riforma delle pensioni martedì 28 marzo in Francia, la visita del re Carlo III, inizialmente prevista dal 26 al 29 marzo nel nostro paese, sarà rinviata. Questa decisione è stata presa dai governi francese e britannico, dopo un colloquio telefonico tra il presidente della Repubblica e il Re questa mattina, per poter accogliere Sua Maestà il Re Carlo III in condizioni che corrispondono al nostro rapporto di amicizia. Questa visita di Stato sarà riprogrammata il prima possibile”. Questo il comunicato diffuso dalla presidenza della Repubblica francese poco prima di mezzogiorno di oggi.

Sicuramente una decisione che Macron non ha preso volentieri: il presidente puntava sulla visita del monarca per aprire una nuova pagina nelle relazioni con Londra dopo anni di dissapori causati da Brexit. Re Carlo avrebbe dovuto recarsi in Francia per tre giorni per poi dirigersi in Germania giovedì.