Taiwan: dieci aerei e due navi cinesi vicino all'isola nelle ultime 24 ore

Il riferimento di Wu al leader cinese Xi Jinping e al presidente russo Vladimir Putin arriva mentre il presidente cinese è impegnato in un viaggio di tre giorni a Mosca che è stato definito da Pechino come "un viaggio di pace".

Pechino considera l'isola come una sua provincia, mentre Taiwan - un territorio con un proprio governo eletto - sostiene di essere un paese autonomo ma non ha mai dichiarato ufficialmente l'indipendenza.

Da allora la Cina ha anche notevolmente incrementato le incursioni dell'Aeronautica nell'Adiz (Zona di identificazione di difesa aerea) di Taiwan del 60% a febbraio rispetto allo stesso periodo nel 2022. I dati divulgati dal ministero riferiscono di 113 velivoli militari rilevati il mese scorso, un aumento del 61,4 per cento e del 182,5 per cento rispetto agli stessi periodi nel 2022 e 2021.

La visita in Cina dell'ex presidente di Taiwan

Mentre le relazioni tra le due parti sono ai livelli più bassi degli ultimi decenni, è stato diffusa ieri la notizia della storica visita in Cina dell'ex presidente di Taiwan, Ma Ying-jeou , la prima mai fatta da un ex presidente (o da uno in carica) dell'isola dal 1949, anno che sancì la fine della guerra civile.

Andrà in città come Nanjing, Wuhan, Changsha, Chongqing e Shanghai, quasi nello stesso periodo in cui la presidente in carica Tsai Ing-wen sarà negli Usa, e dovrebbe - secondo lo United Daily News di Taipei - incontrare figure di rilievo della leadership comunista tra cui Wang Huning, ideologo del presidente Xi Jinping a cui è stato affidato il compito di elaborare una nuova proposta politica di riunificazione vista la crisi del modello “un Paese due sistemi”.

Figura di peso dei nazionalisti del Kmt ora all'opposizione, Ma favorì un clima di distensione con Pechino che culminò nel 2015 con l'incontro storico con Xi di Singapore, a pochi mesi dalla fine del suo mandato.

La Cina ha accolto con favore la visita, manifestando disponibilità "a fornire tutta l'assistenza necessaria", ha detto il portavoce dell'Ufficio per gli affari di Taiwan, Ma Xiaoguang.