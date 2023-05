Fiorentina-Roma ora in campo: per i giallorossi quasi una finale. Segui la cronaca testuale

All'Artemio Franchi si affrontano Fiorentina e Roma, i Viola nella seconda parte di campionato, hanno dimostrato di saper giocare al calcio, la Roma perse le ultime speranze Champions in casa con la Salernitana, punta tutto sulla finale di Europe League. Stessa partita per entrambe le formazioni in attesa delle finali. Se per Mou c'è poco tempo e molti infortuni, per Italiano di tempo ce n'è abbastanza, bisognerà smaltire la delusione di Coppa contro l'Inter.

Punti pesanti in palio allo stadio Artemio Franchi dove la Fiorentina vorrà smaltire la delusione del ko nella finale di Coppa Italia, giunta per mano dell'Inter mercoledì. Viola che ora hanno come obiettivi chiudere la stagione all'ottavo posto, lontano due punti, e soprattutto conquistare la Conference League (finale il 7 giugno contro il West Ham). Di contro la Roma di Mourinho che dopo la penalizzazione della Juventus ha visto riaccendersi le speranze di raggiungere il quarto posto, ora distante 4 lunghezze, ma soprattutto i giallorossi vorranno prepararsi al meglio in vista della finale di Europa League, in programma mercoledì prossimo alla Puskas Arena di Budapest.

Qui Fiorentina

Italiano potrebbe far giocare quasi tutti i suoi titolari, a partire da Arthur Cabral in attacco, sostenuto da Nico Gonzalez e Brekalo.

Probabile formazione Fiorentina: Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Cabral, Gonzalez. All. Italiano.

Qui Roma

La Roma ha solo un pensiero, la finale di Europa League, il match contro la Fiorentina, in questo momento è solo un “rumore di fondo”. Il tecnico portoghese a margine dell’Uefa Media Day, “La partita di sabato è l’aspetto più complicato. Devo lasciare fuori giocatori che non posso rischiare perché hanno qualche piccolo problema. Andare solo con una squadra di bambini è un rischio esagerato e non è nemmeno positivo. La Fiorentina è una squadra che ha 25 giocatori dello stesso livello. La situazione ideale sarebbe non giocarla, preparare già da oggi la finale. La cosa più facile è che vogliamo tanto giocare questa finale. Quando domenica arriveremo qui, sarà facile avere gente motivata e felice”. Certamente non sarà una Roma titolare quella che scenderà in campo all'Artemio Franchi, oltre all'assenza di Dybale, si proverà a recuperarlo in vista di Budapest, anche il capitano Pellegrini e il turco Celik sono in forte dubbio. Da monitorare anche la condizione di Spinazzola. Una Roma da coppa quella che scenderà in campo contro i Viola, ma non una Roma di "bambini". Mourinho potrebbe pensare a un turnover massiccio, in cui ripresentare ragazzi molto giovani come Tahirovic e Missori, far giocare Solbakken in attacco, ma allo stesso tempo dare anche minuti e ritmo partita e due che in finale potrebbero fare la differenza: Dybala e Wijnaldum.

Probabile formazione ROMA: Rui Patricio; Bove, Smalling, Ibanez; Zalewski, Camara, Tahirovic, Wijnaldum, El Shaarawy; Solbakken, Belotti.