Presidenziali in Turchia: urne aperte per oltre 60 milioni di elettori

Urne aperte in Turchia per una tornata elettorale che chiama al voto oltre 60 milioni di cittadini che dovranno indicare chi sarà il futuro presidente del Paese.

La partita si gioca tra Recep Erdogan, leader del Partito della Giustizia e dello Sviluppo, in carica da venti anni - in veste di Primo Ministro prima, di Presidente poi - , Kemal Kilicdaroglu - candidato unico dell'opposizione, leader laico del Partito popolare repubblicano e a cui fa riferimento una coalizione di sei partiti- e Sinan Ogan, a capo di un piccolo partito di opposizione dato a poco meno del cinque per cento di preferenze nei sondaggi.

Ma si vota anche per scegliere i membri dell'assemblea parlamentare, composta da 600 deputati, scelti attraverso un sistema proporzionale in cui gli aventi diritto votano per un partito, non per un candidato, e per entrare in Parlamento una formazione politica deve superare la soglia del 7% delle preferenze o fare parte di un'alleanza che la supera. A queste elezioni sarà possibile scegliere tra 36 partiti diversi.