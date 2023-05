Raggiunto un accordo provvisorio per aumentare il tetto del debito ed evitare il default

L'accordo raggiunto nella tarda serata americana tra il presidente e il capo dei repubblicani alla Camera alzerebbe il limite di indebitamento del Paese, ora pari a 31.000 miliardi di dollari, ed eviterebbe il primo default del debito federale nella storia. L'accordo raggiunto contiene i tagli alla spesa richiesti dai Repubblicani: in cambio dell'innalzamento del limite del debito per due anni il bilancio federale del prossimo biennio manterrebbe la spesa invariata per il 2024, ma subirebbe dei tagli nel 2025. In sostanza la questione politica verrebbe rimandata a oltre le prossime elezioni presidenziali.

L'accordo rischia di irritare sia i Democratici che i Repubblicani per le concessioni fatte per raggiungerlo. I negoziatori hanno accettato alcune richieste repubblicane di innalzare i requisiti di lavoro per i beneficiari di buoni pasto, un punto che aveva suscitato l'indignazione dei Democratici della Camera, che li avevano ritenuti inaccettabili e della stessa Casa Bianca secondo cui sono "crudeli e insensati" .

I contorni dell'accordo sono ancora da definire, ma ci si attende che il pacchetto legislativo venga messo in votazione mercoledì 31 maggio alla Camera e successivamente al Senato. Giusto in tempo per evitare la tagliola del 5 giugno, il giorno indicato dal segretario al Tesoro Janet Yellen, in cui gli Stati Uniti avrebbero terminato la propria liquidità.

Uno dei principali ostacoli al raggiungimento di un accordo è stata la rigidità con cui il Partito Repubblicano ha preteso di aumentare gli attuali requisiti di lavoro per i beneficiari dei programmi di assistenza federale, ma anche l'amministrazione Biden ha mostrato grande rigidità per mesi, non volendo negoziare con McCarthy, e sostenendo che il credito del Paese non dovrebbe essere usato come leva per ottenere altri obiettivi.