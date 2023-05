Presidenziali in Turchia, urne aperte per oltre 60 milioni di elettori. Voto decisivo su Erdogan

Urne aperte in Turchia per una tornata elettorale che chiama al voto oltre 60 milioni di cittadini che dovranno indicare chi sarà il futuro presidente del Paese. La partita si gioca tra Recep Tayyip Erdogan, leader del Partito della Giustizia e dello Sviluppo, in carica da vent'anni - in veste di primo ministro prima, di presidente poi - , Kemal Kilicdaroglu - candidato unico dell'opposizione, leader laico del Partito popolare repubblicano e a cui fa riferimento una coalizione di sei partiti - e Sinan Ogan, a capo di un piccolo partito di opposizione dato a poco meno del cinque per cento di preferenze nei sondaggi. Ed è infatti proprio Kilicdaroglu il favorito delle urne: secondo l'ultima rilevazione demoscopica, il front-runner dell'opposizione è dato 7 punti sopra il presidente in carica. Per la prima volta, i sondaggi danno l'uscente al 44,2% delle preferenze: un dato particolarmente basso, mai visto prima nei vent'anni di quello che è stato definito dai suoi oppositori “un governo autocratico”.

Per Erdogan si tratta del voto più delicato, cruciale e importante della sua carriera politica, quello in cui si gioca il tutto per tutto. Sulla sorte del “sultano di Ankara”, lo si vedrà a fine giornata, potrà pesare anche il disastroso terremoto dello scorso 6 febbraio (più di 57mila vittime e 5 milioni di sfollati), un evento che ha messo a dura prova la tenuta del suo governo, criticato per i ritardi nei soccorsi. Secondo il Consiglio supremo per le elezioni (Ysk), saranno almeno un milione i cittadini terremotati che non riusciranno a votare oggi, un dato che da solo racconta uno dei temi più caldi di queste elezioni.

Sono elezioni, quindi, dall'esito non scontato: più della metà dei votanti è composta da donne e circa 5 milioni sono nuovi elettori. La partita vede in campo i giovani turchi, decisi nel portare una ventata di modernità al Paese e desiderosi di avvicinare la Turchia il più possibile all'Europa. Le urne si sono aperte alle ore 8 (le 7 in Italia) e chiuderanno alle 17 (le 16 da noi). Solo la Commissione elettorale turca potrà diffondere i risultati ufficiali dalle 21, mentre dalle 18 cominceranno ad affluire i primi dati. Se nessun candidato alla presidenza otterrà più del 50% dei voti, domenica 28 maggio si terrà il ballottaggio tra i due più votati. La commissione ha inoltre reso noto di non voler annullare i voti espressi all'estero per il leader centrista Muharremm Ince, che ha ritirato la propria candidatura. I seggi esteri, infatti, si erano aperti il 27 maggio e si sono chiusi il 9 maggio, con il nome di Ince ancora regolarmente sulla scheda. In queste elezioni si vota anche per scegliere i membri dell'Assemblea parlamentare, composta da 600 deputati, scelti attraverso un sistema proporzionale in cui gli aventi diritto votano per un partito, non per un candidato; per entrare in Parlamento, una formazione politica deve superare la soglia del 7% delle preferenze o far parte di un'alleanza che la supera. A queste elezioni sarà possibile scegliere tra 36 partiti diversi.

Getty Kemal Kilicdaroglu al voto

La campagna non ha potuto godere di alcun dibattito televisivo, nonostante i numerosi appelli dell'opposizione: almeno nove stazioni televisive nazionali hanno trasmesso l'intervista elettorale di Erdogan lo scorso venerdì 12 maggio, mentre Kiliçdaroglu è riuscito a rivolgersi ai sostenitori in un discorso di pochi minuti esclusivamente dal suo account su Twitter. Votando, il leader dell'opposizione ha dichiarato: “A tutti noi è mancata la democrazia. Ci è mancato stare insieme, ci è mancato abbracciarci. Vedrete, la primavera tornerà in questo Paese se Dio vorrà e durerà per sempre”.

In più, si registrano episodi al limite della correttezza istituzionale: a riprova di come ogni regola sul “silenzio elettorale” non valga in Turchia, in un tweet pubblicato ieri alle 17, il presidente Erdogan si è rivolto ai sostenitori, ai presidenti di seggio, rappresentanti di lista e scrutatori, esortandoli a “iniziare la giornata presto e di presentarvi alle urne entro le 06:30 al massimo”. Il leader ha poi aggiunto: “Addetti alle urne, fratelli miei, sapete bene che l'urna è onorevole e l'elezione si vince all'urna”.