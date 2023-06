Alle 21 Roma-Spezia: i giallorossi lottano per l'Europa, gli Aquilotti per la salvezza

Qui Roma

Allo stadio Olimpico di Roma i giallorossi vogliono chiudere la stagione con una vittoria, a questo punto necessaria. Infatti la squadra dello Special One che non siederà in panchina a causa della squalifica rimediata nell'ultima di campionato, deve vincere per accedere matematicamente alla prossima Europa League. Non sarà facile per i giallorossi che dopo la disfatta di Budapest dovranno entrare in campo con il coltello tra i denti e con alcuni giocatori assenti. Un po' di turn over sarà comunque obbligato, con Rui Patricio in porta e Llorente insieme a Mancini e Smalling in difesa. Sulle fasce Zalewski ed El Shaarawy con Bove e Wijnaldum in mezzo. Sulla trequarti Pellegrini e Solbakken dietro ad Abraham. Da valutare, come al solito le condizioni di Dybala.

Qui Spezia

Lo Spezia si gioca il suo futuro in Serie A a Roma. Per l'appuntamento, mister Semplici non sembra intenzionato a grandi cambiamenti rispetto alo schema 3-5-2 che ha permesso alle Aquile di ottenere due risultati utili di fila prima della debacle contro il Torino. Davanti al portiere Dragowski ci saranno Wisniewski, Ampadu e Nikolaou, con Amian e Reca esterni nel centrocampo a cinque e con Ekdal e Bourabia con Agudelo interni. Davanti, con Nzola, probabilmente Gyasi, con Verde e l'ex Shomurodov pronti a entrare nella ripresa, così come Maldini. La squadra di Semplici è al momento al terzultimo posto con 31 punti, gli stessi del Verona. Se questa parità di punti dovesse permanere al termine di quest'ultima giornata, servirebbe uno spareggio per decretare chi si salverà e chi invece retrocederà in B. Partita vera da giocare fino alla fine.