Formula 1, Verstappen guida la seconda sessione di prove libere nel Gran Premio di Spagna

Max Verstappen guida la seconda sessione di prove libere nel GP di Spagna di Formula 1. L'olandese della Red Bull, dato per favorito al Gran Premio che si corre al Curcuito di Catalogna a Montmeló, gira in 1'13"907, un tempo migliore di 0"170 rispetto a quello di Fernando Alonso, spagnolo della Aston Martin, e di 0"270 rispetto a Nico Hulkenberg della Haas. Alla sesta posizione Charles Leclerc della Ferrari e alla settima il compagno di squadra, Carlos Sainz. Per la Mercedes George Russell è ottavo e Lewis Hamilton undicesimo.