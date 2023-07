Mondiali di scherma, Tommaso Marini oro nel fioretto: è la settima medaglia azzurra

Tommaso Marini vince la medaglia d'oro nella finale del fioretto maschile ai Mondiali di Milano battendo l'americano Nick Itkin per 15 a 13. È la settima medaglia per la nazionale italiana di scherma nella competizione in corso, con due ori, due argenti e tre bronzi.

Il 23enne di Ancona, membro delle Fiamme Oro, allenato da Stefano Cerioni e alla sua seconda partecipazione a un campionato iridato, conquista il suo primo oro mondiale individuale in carriera dopo l'argento in Egitto dello scorso anno. Tra il 2022 e oggi, nelle competizioni a squadre, Marini ha conquistato anche l'oro mondiale, europeo e quello ai Giochi Europei.