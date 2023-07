Threads da record: superati i 100 milioni di utenti in cinque giorni

Threads, l'app lanciata da Meta come alternativa a Twitter, ha acquisito più di 100 milioni di utenti in meno di cinque giorni battendo il record di ChatGPT. Lo riporta la piattaforma specializzata Quiver Quantitative, citata dai media americani. L'amministratore delegato di Meta, Mark Zuckerberg, ha detto che la rapida crescita del numero di utenti è stata "molto al di sopra delle nostre aspettative".

Contemporaneamente, il traffico su Twitter si è notevolmente ridotto nonostante gli utenti siano ancora circa 350 milioni.

Un successo innegabile, vista soprattutto la rapidità con cui è stato raggiunto questo traguardo: debuttato il 6 luglio in 100 paesi - ma non ufficialmente in Europa, anche se ci son diversi modi per accedervi ugualmente - il social network ha raggiunto i 10 milioni di iscritti in appena 7 ore, dopo 24 ore era già arrivato a 30 milioni. Per la versione europea c'è ancora da attendere, a quanto pare Meta ha preferito rimandarne il lancio per evitare di scontrarsi con le stringenti politiche sulla privacy imposte dall'UE.