Musk: "Il combattimento con Zuckerberg sarà una location epica". Sangiuliano: "L'evento non a Roma"

"Ho parlato con il Primo Ministro italiano e il Ministro della Cultura. Hanno concordato una location epica". Così Elon Musk torna sull'organizzazione di un incontro di lotta con Mark Zuckerberg, proprietario di Meta. "Il combattimento sarà gestito dalle fondazioni mia e di Zuck (non UFC) - annuncia sulla sua X, l'ex Twitter - Il livestream sarà su questa piattaforma e su Meta. Tutto nell'inquadratura della fotocamera sarà l'antica Roma, quindi niente di moderno", assicura. E in un paio di messaggi successivi aggiunge che "tutto ciò che verrà fatto renderà omaggio al passato e al presente dell'Italia" e "tutti i proventi vanno ai veterani".

Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano parla di una lunga e amichevole conversazione con Musk e precisa: “Aabbiamo parlato della comune passione per la storia dell’antica Roma. Stiamo ragionando su come organizzare un grande evento benefico e di evocazione storica, nel rispetto e nella piena tutela dei luoghi. Non si terrà a Roma. Ma soprattutto è previsto che un’ingente somma, molti milioni di euro, sia devoluta a due importanti ospedali pediatrici italiani per il potenziamento delle strutture e la ricerca scientifica per combattere le malattie che colpiscono i bambini”.



Lo ha dichiarato il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. “Sarà anche l’occasione per promuovere su scala planetaria la nostra storia e il nostro patrimonio archeologico, artistico e culturale”, ha aggiunto.