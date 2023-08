Non solo in Italia: gli altri Paesi europei con la tassa sugli extraprofitti (e dove non è prevista)

L'Italia è soltanto uno degli ultimi Paesi in Europa ad aver introdotto una tassa sugli extraprofitti delle banche, per aiutare i titolari di mutui. Sono diversi, infatti, gli esecutivi europei, da quello spagnolo al lituano, da quello di Praga a quello di Stoccolma, a intervenire sul boom di utili, determinato dall'aumento dei tassi d'interesse avviato dalla Bce, per raccogliere soldi da destinare poi a famiglie e imprese in difficoltà. E anche dove l'imposta non è stata introdotta, il dibattito pubblico non ha mancato di soffermarsi sul tema, come in Gran Bretagna o in Francia, dove esistono però altre misure a tutela dei possessori di mutui e dei correntisti.

Partiamo dalla Spagna: l'obiettivo del governo è raccogliere 3 miliardi di euro entro il 2024 dalla tassa sulle banche, approvata lo scorso anno dall’esecutivo Sanchez. L’imposta impone un onere del 4,8% sul reddito netto da interessi e da commissioni nette, al di sopra degli 800 milioni di euro. La prima rata è stata pagata a febbraio e a essere colpiti sono stati soprattutto gli istituti di credito che si concentrano sul mercato domestico. Caixa Bank, il più grande istituto spagnolo per depositi, ha dichiarato che l'imposta è costata 373 milioni di euro, pari al 44% dell'utile netto di 855 milioni di euro registrato nel primo trimestre. La percentuale è stata ancora più alta per Sabadell, che possiede la banca britannica Tsb ma ha la maggior parte delle sue attività in Spagna. L'esborso è stato di 157 milioni di euro, pari al 77% dell'utile del primo trimestre. Le due maggiori banche spagnole per capitalizzazione di mercato, Santander e Bbva, che hanno operazioni internazionali molto più ampie, sono state invece colpite meno.