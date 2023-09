Matteo Messina Denaro, grave ma stabile all'ospedale San Salvatore dell'Aquila

Condizioni serie ma stabili per Matteo Messina Denaro, dall'8 agosto ricoverato nell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Il peggioramento era inevitabile in questi mesi, per il boss di Castelvetrano (Trapani) affetto, da diversi anni, da un tumore al colon al IV stadio, ma che non rischia la vita nell'immediato, hanno fatto sapere dall'ospedale.

Per Messina Denaro la terapia del dolore è stata semplicemente riadattata così come accade per tutti i pazienti che rispondono allo stesso modo, hanno spiegato dal nosocomio aquilano. Il boss è ricoverato in un reparto dedicato ai detenuti, da quando è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per una ostruzione che non è strettamente legata al cancro . Da una settimana il boss mafioso è nella cella del reparto per detenuti per l'occasione ristrutturata: fino ad allora era stato curato in terapia intensiva .

Il 62enne è stato sottoposto anche ad un altro intervento eseguito, per problemi urologici, il 27 giugno. Il boss di Cosa nostra, al 41bis, avrebbe ricevuto le visite di alcuni parenti stretti in questi giorni.

Il boss potrebbe restare a lungo in ospedale innanzitutto perché le condizioni non sono compatibili al momento con la detenzione in carcere e anche perché nell'istituto di pena non c'è una struttura sanitaria adeguata. Le cure in ospedale sono state chieste nelle scorse settimane anche dai legali e dai familiari. Anche lui nelle passate settimane aveva inscenato una protesta per non lasciare il reparto di terapia intensiva.