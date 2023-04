Deraglia treno merci a Firenze: ritardi e cancellazioni sulla dorsale nord-sud

Udicon: rimborsi per i passeggeri

"Esprimiamo profonda preoccupazione per l'incidente ferroviario avvenuto oggi nella stazione di Firenze Castello, che ha causato caos e l'interruzione delle linee ferroviarie, compresa l'Alta Velocità. Ci chiediamo come sia possibile che un vagone finito fuori dai binari sia riuscito a dividere in due il Paese, provocando ritardi e disagi a migliaia di viaggiatori, che hanno subito notevoli difficoltà nel raggiungere le proprie destinazioni". Così in una nota il presidente Udicon, Martina Donini. ''Chiediamo a Fs di fare chiarezza sulle cause dell'incidente e di intervenire immediatamente per ripristinare la tratta. Riteniamo importante, inoltre, che siano previsti adeguati rimborsi per i passeggeri che hanno subito disagi e ritardi, compresi i passeggeri dei treni regionali interessati dall'incidente. Soprattutto in vista del ponte del 25 aprile ci teniamo a sottolineare l'importanza di garantire un servizio pubblico efficiente e affidabile, che risponda alle esigenze dei cittadini e degli utenti'', continua Donini. ''Invitiamo le autorità a fare il possibile per evitare situazioni spiacevoli in futuro migliorando la manutenzione delle infrastrutture e la sicurezza dei trasporti perché non è possibile avere una rete ferroviaria così sensibile agli imprevisti. In queste ore concitate per moltissimi passeggeri, come Udicon monitoreremo attentamente la situazione per assicurare ai consumatori il rispetto dei loro diritti. Ricordiamo a tutti che l'Associazione è sempre a disposizione per fornire supporto e assistenza a tutti i passeggeri che hanno subito disagi'', conclude Donini.