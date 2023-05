Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 456

Usa 2024: Medvedev: preferiamo un presidente repubblicano

L'unica cosa che conta per Mosca è che gli elettori statunitensi non scelgano nel 2024 un presidente affetto da "demenza", ha detto l'ex presidente ed ex premier russo Dmitry Medvedev citato dall'agenzia Tass. Ai giornalisti che durante un suo viaggio in Vietnam gli chiedevano quale candidato sarebbe preferibile per Mosca, Medvedev ha risposto: "storicamente è sempre stato più facile" per il Cremlino "lavorare" con presidenti del "partito repubblicano".