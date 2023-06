Attacchi in territorio russo, quattro morti a Belgorod. Contatto Cina-Usa: viaggio della CIA

Prigozhin: "Forze russe hanno tentato di far saltare in aria i miei uomini"

Il capo dei mercenari russi del gruppo Wagner, Yevgeny Prigozhin, che ha duramente polemizzato per mesi con i capi militari russi, ha ulteriormente inasprito le accuse ai vertici del ministero della Difesa affermando che forze militari russe hanno tentato di far saltare in aria i suoi uomini. Le truppe del gruppo Wagner di Prigozhin si sono in gran parte ritirate dalla città ucraina di Bakhmut, dopo che questa è stata conquistata il mese scorso, dopo aver subito pesanti perdite, e hanno ceduto le loro posizioni alle forze russe regolari. Prigozhin, su Telegram, ha scritto che i suoi uomini hanno scoperto una dozzina di posti nelle aree nelle retrovie dove ufficiali del ministero della Difesa avevano piazzato vari ordigni esplosivi, tra cui centinaia di mine anticarro. Quando è stato chiesto a che scopo fossero state piazzate, gli ufficiali hanno detto che si trattava di un ordine dei loro superiori. "Non era necessario piazzare queste mine per dissuadere il nemico, in quanto (l'area in questione) si trova nelle retrovie. Pertanto, possiamo presumere che fossero destinate a incontrare le unità in arrivo della Wagner", ha affermato Prigozhin. Nessuna delle mine è esplosa e nessuno è rimasto ferito, ha detto, aggiungendo: "Presumiamo che si tratti di un tentativo di fustigazione pubblica". Il ministero della Difesa russo non è stato immediatamente disponibile per un commento. Prigozhin, che si è a lungo lamentato che ai suoi uomini non venissero fornite munizioni sufficienti per l'assalto a Bakhmut, ha detto mercoledì di aver chiesto ai procuratori russi di indagare se alti funzionari della Difesa avessero commesso qualche "crimine" prima o durante la guerra in Ucraina.