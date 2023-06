Prigozhin: "I miei uomini sono già Rostov, andremo fino in fondo". Mosca in stato di allerta

BBC: A Mosca truppe in stato di massima allerta

L'FSB e altre forze di sicurezza sono state messe in stato di massima allerta a Mosca, secondo quanto riportato dal servizio russo della BBC che cita una fonte vicina ai servizi speciali. Secondo la fonte, l'FSB e l'Unità speciale di risposta rapida (SOBR) della Guardia Nazionale russa hanno istituito posti di blocco sull'autostrada del Don, che collega Mosca, Voronezh e Rostov-sul-Don. Agli agenti in servizio è stato ordinato di aprire il fuoco "in caso di minaccia". Il 23 giugno è stato attivato un piano chiamato "Fortezza" in diversi dipartimenti di polizia della regione di Rostov e gli agenti sono stati messi in allerta, secondo quanto riportato dal canale Telegram Baza.