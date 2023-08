Colpo di Stato in Gabon, golpisti in tv: "elezioni non credibili", il presidente ai domiciliari

Borrell da Toledo: 'Con golpe in Gabon aumenta instabilità, tutta la regione è in difficoltà"

"La situazione in Gabon è confusa. Se il golpe militare sarà confermato, ciò accrescerà l'instabilità nell'intera regione. Ne discuteremo", ha detto l'Alto Rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell questa mattina prima del Consiglio Ue informale dei ministri della difesa a Toledo. "Tutta la regione è in una situazione veramente difficile. E oggi i ministri della Difesa e quelli degli Esteri domani discuteranno di come mettere in campo la nostra strategia. E' un dossier importante per l'Europa", ha aggiunto.

In Niger "vedremo come potremo continuare ad appoggiare l'Ecowas. L'Idea è che ci siano soluzioni africane a problemi africani ma supportando tutto ciò che la comunità dei Paesi Ecowas decida. Discuteremo la possibilità di applicare sanzioni contro i golpisti in Niger". Lo ha detto l'Alto Rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell prima dell'inizio del Consiglio informale Ue deiministri della Difesa, a Toledo.