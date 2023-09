Kiev riceverà dieci carri armati americani Abrams a metà settembre. L'invasione russa, giorno 555

Gli Stati Uniti ordinano missili aria-aria per l'Ucraina

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha annunciato un contratto per l'acquisto di missili aria-aria a medio raggio avanzati (AMRAAM) dalla società americana Raytheon per l'Ucraina. Raytheon si è aggiudicata un contratto del valore di 192 milioni di dollari per l'acquisto di missili AMRAAM da varie fonti. Una parte di questi fondi è stata accantonata per l'Iniziativa di assistenza alla sicurezza dell'Ucraina. Le date esatte e il numero di missili da acquistare non sono ancora stati resi noti. Gli AMRAAM sono missili aria-aria guidati, utilizzati dai jet da combattimento dell'esercito americano e dagli alleati di Washington. All'inizio dell'estate, il Pentagono aveva annunciato un contratto simile per l'acquisto di missili AMRAAM del valore di circa 1 miliardo di dollari.