Urne aperte in Basilicata, affluenza alle 12 al 9,12% in calo rispetto a 2019

Le urne sono aperte dalle 7 di domenica e fino alle 15 di lunedì in 682 sezioni nei 131 comuni lucani. Si vota anche in quattro sezioni ospedaliere. Non sono previsti né il voto disgiunto né il ballottaggio e quindi chi dei tre candidati alla presidenza prenderà più voti guiderà la Regione. I risultati sono previsti per lunedì sera.