Marmolada, rimossi i teloni che conservano il ghiaccio utilizzato per la pista da sci

Settembre è il mese in cui partono le operazioni per rimuovere i teloni posizionati su una porzione del ghiacciaio della Marmolada. È qui che il ghiaccio diventa base per la pista da sci. Grazie all'uso dei teloni si riesce a preservare un consistente strato di neve e ghiaccio che altrimenti si scioglierebbe durante l'estate. La differenza rispetto alle zone non protette è ragguardevole.