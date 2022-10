Europarlamentare svedese si taglia i capelli in segno di protesta

L'europarlamentare svedese Abir Al Sahlani si è tagliata i capelli durante il suo intervento in un dibattito sulle proteste di piazza in Iran, innescate dalla morte della ragazza curda Mahsa Amini, arrestata per non avere indossato correttamente il velo. E' successo martedì 4 settembre, durante un dibattito al Parlamento Europeo a Strasburgo, in Francia.

"Finché l'Iran non sarà libero, la nostra furia sarà più grande degli oppressori. Finché la donna dell'Iran non sarà libera, noi staremo con te. Zhen, Zhian, Azadi. Donne, libertà di vita!"

Al Sahlani 53 anni, di origini irachene ed è stata eletta col Partito di Centro. Durante il dibattito si è tagliata la coda in segno di protesta come in questi giorni stanno facendo molte donne, iraniane e non, in giro per il mondo.

Durante il taglio della ciocca di capelli Al Sahlani ha pronunciato lo slogan simbolo della protesta: Zhen, Zhian, Azadi! che in lingua curda significa «Donne, vita, libertà».