Giorgia Meloni giura in elegante tailleur nero, la formula recitata a memoria

La neo primo ministro, Giorgia Meloni, arriva al Quirinale per il giuramento nella mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La leader di Fratelli d'Italia, a cui venerdì è stato conferito l'incarico, è entrata nel Palazzo del Quirinale a bordo di una berlina grigia, accompagnata da un'auto di scorta. Appare piena l'intesa tra il Presidente della Repubblica Mattarella e la premier Meloni, che ha appena giurato nelle mani del Capo dello Stato. In elegante taileur nero e capelli sciolti, la presidente del Consiglio, è al fianco di Mattarella per il giuramento dei suoi ministri e tra i due sono frequenti sorrisi e scambi di battute.