Ilary Blasi cavia al Circo durante il numero di bici acrobatica: il coraggio della show girl

Senza paura e probabilmente più tranquilla, Ilary Blasi ha scelto Latina per trascorrere un momento piacevole con sua figlia e la sorella. La show girl, però, ha sbalordito per il coraggio. Invitata nell'arena, Blasi ha risposto a Jonathan Rossi, specialista nel free style acrobatico su BMX, facendo da cavia per il suo numero. La conduttrice in pedana è stata perfetta, mostrando il suo coraggio alla figlia e tra gli applausi del pubblico. Così Ilary continua a condividere in rete scene di quotidianità mentre è in corso la dura separazione da Francesco Totti. L’ex marito oramai non nasconde più la relazione con Noemi Bocchi, mostrandosi con lei a Montecarlo durante la partita Monaco-Clermont.