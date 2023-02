Papa Francesco: "Condannare le persone omosessuali è peccato"

Il Papa torna sull'omosessualità e sottolinea che "condannare" queste persone" è peccato". "Le persone di tendenza omosessuale sono figli di Dio, Dio gli vuole bene, Dio li accompagna". "Non sto parlando dei gruppi ma delle persone", "le lobby sono un'altra cosa, io sto parlando delle persone". Nella conferenza stampa sul volo di ritorno dal Sud Sudan, il Papa ha ribadito che "la criminalizzazione dell'omosessualità è un problema da non lasciar passare". Poi ha concluso: "Nel catechismo della Chiesa cattolica c'è una frase: non vanno marginalizzati".