Missile da crociera russo P-270 Moskit lanciato da un incrociatore distrugge bersaglio nel Pacifico

Il video della propaganda di guerra di Mosca mostra il lancio di un missile da crociera P-270 Moskit, che parte da una nave nel Pacifico, l'esplosione in cielo illumina l'immagine. Le esercitazioni della flotta del Pacifico russa, sono continuate per giorni con un imponente schieramento di mezzi. Il filmato probabilmente girato durante le operazioni in mare.

Il 20 Aprile scorso, il ministro della difesa Shoigu, aveva precisato che all'esercitazione hanno partecipato più di 25.000 militari, 167 navi, 12 sottomarini, 89 aerei ed elicotteri. Le forze della flotta del Pacifico, aveva osservato il ministro, "proseguiranno le esercitazioni su ricerca e distruzione di sottomarini e gruppi navali di un nemico fittizio, oltre a svolgere esercitazioni pratiche di artiglieria contro obiettivi aerei e marittimi: al termine delle manovre - concludeva Shoigu - le forze della flotta torneranno ai loro punti di schieramento permanenti".