Il lampo dello sparo dell'obice semovente ucraino Pion 2c7 di fabbricazione sovietica, il video

Un video sui social ucraini mostra "il lavoro" del cannone semovente Pion 2c7, di fabbricazione sovietica, al fronte: lo sparo pontente della lunghissima canna. Secondo il post si tratta della 43a brigata di artiglieria di Kiev.

Media Kiev: "Russia usa bombe al fosforo"

Le forze di occupazione russe hanno usato in serata bombe al fosforo e munizioni incendiarie nella città di Bakhmut, nell'oblast di Donetsk. Lo scrive la Pravda ucraina che mostra un video e cita il servizio stampa delle Forze per le operazioni speciali (SSO) dell'Ucraina.

"Il nemico - afferma la Sso - ha usato munizioni al fosforo e incendiarie a Bakhmut, cercando di cancellare la citta' dalla faccia della Terra. Tuttavia, i soldati della SSO e di altre unita' delle Forze di Difesa ucraine continuano a difendere coraggiosamente la citta'. E in queste condizioni, continuiamo a distruggere il nemico".