Ecco come la Russia potrebbe (forse) uscire da Internet globale

La data era già stata fissata: la Russia sarebbe pronta a ‘sganciarsi’ da internet l'11 marzo 2022, sul modello della Corea del Nord. Quello che è accaduto, in realtà, è assai più complesso. L’uscita totale da internet non è avvenuta, ma l’informazione nel Paese è più autarchica che mai. L’isolamento dei russi è aumentato con il blocco dei principali social network: Facebook, Twitter ed infine Twitter, mentre TikTok - conferma il New York Times - ha sospeso livestream e caricamento contenuti dalla Russia, mentre i contenuti dall’Ucraina, ad esempio, potrebbero essere ancora caricati e visti. Tecnicamente, però, ritirarsi completamente da internet per uno Stato “è un’attività molto complessa che deve essere preparata per anni”. A spiegarlo è Marco Ramilli, Ceo della società di sicurezza informatica Yoroi, che aggiunge: “Per esempio, uscire da Internet imporrebbe la necessità di non aggiornare più sistemi operativi, i routers, i software o più in generale tutta la tecnologia proveniente da altre Nazioni. Per poter essere totalmente indipendenti è necessario preparare una filiera di produzione interna di tecnologia che sappia ri-sviluppare software e hardware già esistenti”.

Più facile a dirsi che a farsi. Ma se l’interdipendenza tecnologica non è facilmente superabile, molto più facile da ottenere, spiega ancora Marco Ramilli, “è il controllo, ovvero centralizzare l'accesso alla rete mondiale – esterna attraverso dei singoli punti - o gateway- ove controllori, per esempio lo Stato - possano applicare filtri o censure su attività specifiche.” La Russia sarebbe comunque pronta a far partire RuNet, l’intranet nazionale indipendente, approvato per legge nel 2019, per convogliare traffico e dati verso nodi controllati dalle autorità russe e di creare un Dns (Domain name System), l'”indirizzo” proprio di ogni sito web - come fa ad esempio la Cina con il suo Great Firewall - per far sì che internet continui a funzionare al di fuori dalle infrastrutture straniere.

"Nel corso degli ultimi anni ci sono già state due prove di disconnessione dichiarate ufficialmente dalla Russia per testare la rete RuNet”, sottolinea Pierluigi Paganini, esperto di cybersecurity e intelligence. “Nel caso specifico non si parla di filtro, Great Firewall come la Cina, ma disconnessione vera e propria sul modello della Corea del Nord, staccarsi dalla rete mondiale e fare in modo che il traffico rimanga confinato. Questo vuol dire che la rete continua a funzionare internamente per i servizi amministrativi e di governo, ma anche per l'e-commerce nazionale e il social media russo Vkontakte” Per continuare ad informare sulla guerra, il collettivo hacker Anonymous aveva invitato a mandare sms ai cittadini russi. Ma, sottolinea ancora ancora Pierluigi Paganini, “potenzialmente un operatore telefonico potrebbe anche bloccare sms e chiamate dall'estero".

Statista.com Internet Russia 2020-2022

I piani sulla possibile disconnessione totale della Russia dalla rete globale (svelati dal media bielorusso Nexta Tv e rilanciati da un tweet attribuibile ad Anonymous), prontamente smentiti da Mosca, prevedevano che "tutti i server e i domini [dovessero essere] trasferiti nella zona russa, mentre si stanno raccogliendo dati dettagliati sull'infrastruttura di rete dei siti". "Ci sono continui attacchi informatici ai siti russi dall'estero. Ci stiamo preparando per diversi scenari, ma non ci sono piani per disconnettere Internet dall'interno", ha replicato il Ministero della Sicurezza Digitale russo riportava la Tass sul suo profilo Telegram rispondendo alle indiscrezioni. C’è stata anche una lunga lista di piattaforme tecnologiche e media indipendenti che hanno sospeso i servizi in Russia, dopo l'inasprimento della legge sulle 'fake news', altre sono state oscurate dalle autorità russe, come Amnesty International.