Harry: "Ho visto la regina in forma e ben assistita"

Il principe Harry ha trovato la regina Elisabetta "in ottima forma" e ben assistita nella sua recente visita a sorpresa al castello di Windsor con la moglie Meghan. "Stare con lei è stato fantastico. È stato così bello vederla...", ha detto il duca di Sussex in un'intervista alla tv americana Nbc, registrata durante gli Invictus Games in Olanda.

La riunione con la sovrana, che il 21 aprile compie 96 anni, in cui il principe ha incontrato oltre alla nonna anche il padre Carlo, è stato un importante riavvicinamento a due anni dallo strappo dei Sussex dalla famiglia reale e dal loro trasferimento negli Usa e dopo la recente mancata partecipazione alla messa all'Abbazia di Westminster per il primo anniversario della morte del principe Filippo. "Ha sempre un grande senso dell'umorismo con me e mi volevo rassicurare sul fatto che fosse protetta e avesse le persone giuste intorno a lei", ha affermato il principe, sempre riferendosi alla sovrana.

Secondo fonti ufficiose, la famiglia reale britannica ha invitato Harry e Meghan ad affacciarsi con il resto della Royal Family dal balcone di Buckingham Palace per il tradizionale corteo di Trooping the Colour che in questo 2022 segnerà a giugno il clou delle celebrazioni del Giubileo di Platino.

Non è ancora chiaro se l'invito abbia già ricevuto una risposta, ma stando ai media britannici - che hanno interpretato la visita dei giorni scorsi come un “segno di pace” dopo le polemiche e i veleni seguiti alla cosiddetta Megxit - non è escluso che Harry e Meghan abbiano concordato con la sovrana e con il principe Carlo di tornare a giugno nel Regno Unito per alcuni giorni con i figlioletti Archie e Lilibet che né la regina né il nonno hanno mai incontrato.