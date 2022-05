Processo Depp-Heard: in attesa del verdetto

Attesa oggi la sentenza per il processo per diffamazione tra Johnny Depp e Amber Heard che è anche, a tutti gli effetti, un evento mediatico.

La decisione del giudice Penney Azcarate, che presiede le udienze nella corte di Fairfax County, di permettere lo streaming live dei video delle due telecamere presenti in aula ha amplificato l’effetto mediatico del braccio di ferro tra i due ex coniugi creando anche il “tribunale degli utenti social”.

Secondo i dati del quotidiano statunitense Usa Today, l’ultima testimonianza di Depp è stata seguita da oltre 1 milione e 200 mila spettatori: più del doppio della prima dello scorso aprile.

Molti momenti del procedimento sono diventati virali sui social e la narrazione prevalente su Amber Heard la ritrae come una manipolatrice. Il popolo del web è con Johnny Depp.

Il viso piangente di Amber Heard è stata l'immagine più utilizzata del mese per creare meme e i suoi social media expert hanno trovato oltre un milione di tweet negativi su di lei da aprile 2020 a gennaio 2021.

Nelle prossime ore uscirà l’esito del processo che chiarirà se spetti a lui ricevere i 50 milioni di danni richiesti per diffamazione alla ex moglie o se debba essere lei a riscuoterne 100 come da sua contro richiesta, ma intanto, a giudicare dal numero di visualizzazioni degli hashtag #justiceforjohnnydepp: oltre 18 miliardi e #justiceforamberheard: 39 milioni, il tribunale degli utenti dei social ha già emesso il verdetto.