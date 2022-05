Zelensky a Draghi: "Sblocchiamo insieme i porti ucraini"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito su Twitter di aver avuto oggi un colloquio telefonico con il presidente del Consiglio dei ministri italiano Mario Draghi, nel corso del quale ha discusso di aiuti militari, ma anche delle modalità per scongiurare la crisi alimentare. "L'ho informato della situazione sulla linea del fronte", ha precisato, aggiungendo che Kiev si "aspetta ulteriore aiuto per la difesa dai nostri partner". "Ho sollevato il problema dell'approvvigionamento di carburante", ha scritto inoltre, e "sono state discusse modalità per prevenire la crisi alimentare". "Dobbiamo sbloccare insieme i porti ucraini", ha concluso.

Palazzo Chigi ha confermato il colloquio e spiegato in una nota che “il colloquio si è focalizzato sugli ultimi sviluppi della situazione sul terreno, con particolare riguardo alle regioni orientali del paese”. Draghi "ha assicurato il sostegno del governo italiano all’Ucraina in coordinamento con il resto dell’Unione Europea. I due presidenti hanno inoltre discusso delle prospettive di sblocco delle esportazioni di grano dall’Ucraina per far fronte alla crisi alimentare che minaccia i paesi più poveri del mondo. Il presidente Zelensky ha espresso apprezzamento per l’impegno da parte del governo italiano e ha concordato con il presidente Draghi di continuare a confrontarsi sulle possibili soluzioni".