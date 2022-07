Papa Francesco arriva al lago di Sant'Anna e benedice l'acqua e i fedeli

Lasciato il St. Joseph Seminary, Padre Francesco ha raggiunto in auto il Lac Sant'Anna - le cui acque sono sacre per la comunità indigene canadesi- per partecipare al Lac Ste Anne Pilgrimage e presiedere la Messa.

Al Suo arrivo Papa Francesco è stato accolto davanti alla chiesa parrocchiale dal Parroco, dal Sacerdote incaricato dei pellegrinaggi e da alcuni fedeli. Si è quindi diretto verso il lago a bordo di una golf car ed è passato accanto alla statua di Sant'Anna accompagnato dal suono dei tamburi. Giunto al lago, Papa Francesco ha fatto il segno della croce verso i quattro punti cardinali secondo l'usanza degli indigeni e benedetto l'acqua del lago.

Papa Francesco ha quindi raggiunto in carrozzella il palco da dove - dopo le letture, il salmo responsoriale e la proclamazione del Vangelo - pronuncerà la sua omelia. Quindi, dopo la preghiera dei fedeli, la recita del Padre Nostro e la Benedizione finale, il Papa salirà sulla papamobile e farà ritorno alla chiesa parrocchiale. Con una sosta lungo il percorso per benedire. la statua di Nostra Signora che scioglie i nodi. Per fare ritorno infine in auto al St. Joseph Seminary, dove cenerà e riposerà in privato.