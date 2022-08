Harry e Meghan tornano a Londra: nessun impegno "ufficiale" con la Regina Elisabetta

Harry e Meghan torneranno in Regno Unito nella prima settimana di settembre, per poi visitare la Germania. Lo ha annunciato un portavoce della coppia.

I duchi di Sussex dovrebbero partecipare al One Young World 2022 Manchester Summit il 5 settembre e agli Invictus Games Dusseldorf 2023 One Year to Go in Germania il 6 settembre, prima di tornare nel Regno Unito per i WellChild Awards 2022 l'8 settembre.

Harry e Megan erano tornati in patria a giugno per il Giubileo di platino della Regina Elisabetta II, dopo il trasferimento negli Usa nel 2020.

Appena si è diffusa la notizia i tabloid britannici si sono scatenati con la più inevitabile delle domande: Harry e Meghan faranno visita alla regina? Nessuna indiscrezione al riguardo. Sua Maestà per settembre sarà sicuramente rientrata a Windsor dalle vacanze, complici impegni importanti. Il successore del dimissionario Boris Johnson sarà annunciato entro il 5 settembre, e la presenza della regina è indispensabile perché prassi vuole sia lei a nominare il Primo Ministro che, a sua volta, accetta l'incarico. A questo punto - vista l'agenda fitta d'impegni - forse sarà la Regina a non trovare il tempo per incontrare i Duchi di Sussex.