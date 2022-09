Von der Leyen a Kiev per la terza volta: "Qui per avvicinare i nostri popoli"

"A Kiev, per la mia terza visita dall'inizio della guerra in Russia. Molte cose sono cambiate. L'Ucraina è ora un candidato Ue. Discuterò con Volodymyr Zelensky e Denys Shmyhal come continuare ad avvicinare le nostre economie e i nostri popoli mentre l'Ucraina progredisce verso l'adesione". Lo ha scritto su twitter la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al suo arrivo nella capitale ucraina per una visita ufficiale, accompagnata dalla first lady Olena Zelenska, che è stata sua ospite nella plenaria del Parlamento Europeo di ieri.

Torna nel paese vicino all'Europa martoriato dall'invasione russa: “Qui l'umanità è andata in frantumi” aveva detto l'ultima volta davanti all'orrore delle fosse comuni trovate a Bucha.

Ieri, rimarcando i principi democratici che fanno da cardine all'Ue, la numero uno di Bruxelles è intervenuta alla plenaria di Strasburgo per il suo discorso sullo Stato dell'Unione elencando le direttive del prossimo futuro soprattutto in merito alla crisi energetica che strangola l'Europa. Per ora si lavora per calmierare le bollette, ma non vi è ancora nulla sul price cup.

La leader tedesca ha ricevuto dal presidente Volodymyr Zelesky un riconoscimento importante e cioè la prima classe dell'Ordine del principe Yaroslav il Saggio, una delle massime onorificenze consegnate dallo Stato ucraino. "È un grande onore. Lo accetto a nome di tutti i cittadini dell'Ue e come simbolo del nostro forte legame", ha scritto la presidente della Commissione europea in un tweet in cui posta la foto della consegna da parte del presidente ucraino che ieri ha avuto un incidente d'auto, hanno riportato diversi media, senza però subire conseguenze.

Il premio, istituito nel 1995, dall'Ordine cavalleresco della Repubblica ex sovietica, viene assegnato per i servizi distinti resi allo Stato e al popolo ucraino nel campo della costruzione dello Stato, del rafforzamento del prestigio internazionale dell'Ucraina, dello sviluppo dell'economia, della scienza, dell'istruzione, della cultura, dell'arte, dell'assistenza sanitaria, per le eccezionali attività caritatevoli, umanistiche e pubbliche.