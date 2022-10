Iran, continuano le proteste e gli arresti. Baerbock: "L'Ue proporrà sanzioni ai responsabili"

Aumenta in Iran la repressione contro il movimento di protesta che dura da oltre 20 giorni, dopo la morte della giovane curda Mahsa Amini che era stata arrestata con l'accusa di non indossare correttamente il velo obbligatorio. Secondo quanto si legge sui social media citati dal quotidiano britannico Guardian, proprio nel Kurdistan iraniano decine di studenti sono stati arrestati mentre si trovavano in aula, e portati via su furgoni e bus senza targhe, mentre tutte le scuole della regione sono state chiuse. Le autorità negano gli arresti e le violenze, ma è vero che la protesta dilaga nel paese e vede in prima linea soprattutto studenti e attivisti, giovani e giovanissimi. Bombardamenti e guerriglia avvengono nella città di Sanandaj tra forze di sicurezza e manifestanti. Nonostante i timori di ritorsioni e i divieti, i social straripano di video di manifestanti, donne e uomini, e della violenta repressione ad opera delle forze di sicurezza. Profili social di iraniani esuli, giornalisti e ong come quella con sede a Oslo, Iran Human Rights mostrano immagini provenienti da almeno 100 città del Paese, represse con il lancio di lacrimogeni, bastoni e anche proiettili, anche se le autorità negano di sparare proiettili veri. L'ultimo bilancio delle vittime dall'inizio delle proteste è di 185 morti. "Coloro che picchiano donne e ragazze per strada, rapiscono persone che non vogliono nient'altro che vivere liberamente, le arrestano arbitrariamente e le condannano a morte si trovano dalla parte sbagliata della storia", ha affermato il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock Giornale Bild am Sonntag. E arriva un timido accenno alle sanzioni e al silenzio per ora troppo rumoroso dell'Unione Europea. "Faremo in modo che l'UE imponga divieti d'ingresso ai responsabili di questa brutale repressione e congeli i loro beni nell'UE", ha aggiunto.

Intanto la forza della protesta consente ad alcune donne di camminare senza velo, immagini trapelano da alcune città, come Tehran, dove si vedono donne camminare per strada mostrando i capelli, una cosa da sempre tollerata a Nord della città dove vive l'alta borghesia iraniana, che ora succede anche in altri quartieri più a sud della Capitale. Segno che qualche crepa comincia a minacciare la stabilità della Repubblica islamica guidata dagli ayatollah. Come l'hakeraggio nella notte del notiziario della tv di Stato iraniana, con la guida suprema Ali Khamenei in mezzo alle fiamme, immagini che hanno letteralmente scioccato la popolazione.

Ma è già da qualche mese che l'ultraconservatore presidente Ebrahim Raisi, a causa di quella che ha considerato una perdita di valori progressiva, ha ordinato di intensificare il controllo sulle regole d'abbigliamento per le donne, a partire proprio dall'hijab segno vestimentario inequivocabile della sharia, divenuto ora simbolo stesso di quella che le donne e gli uomini iraniani chiamano rivoluzione. Nell'ambito del "Progetto castità e hijab", la polizia ha incrementato ispezioni nelle metro e sugli autobus, molte donne prima di Mahsa Amini sono state arrestate perchè non indossavano o indossavano male il velo. A Luglio ha fatto notizia l'arresto della giovane scrittrice Sepideh Rashno da parte della polizia, apparsa in seguito in televisione per esprimere pubbliche scuse, evidentemente in stato di shock, dopo botte e torture. Rashno è uscita di prigione dopo una salatissima cauzione, non è andata meglio a Melika Qaragozlu, attivista arrestata a luglio a causa del velo e ora sconta una condanna di 3 anni e 8 mesi di carcere.

Da un vertice “d'emergenza” tra il presidente, Ebrahim Raisi, lo speaker del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, ed il capo della magistratura, Gholam-Hossein Mohseni Ejei viene lanciato un appello all'unità rivolto alla popolazione iraniana. I capi dei poteri esecutivo, legislativo e giudiziario, si legge in una nota della presidenza, hanno ritenuto "essenziale" il mantenimento della pace del Paese per garantire le attività economiche e commerciali. Nella nota è stata sottolineato che la società iraniana "ha bisogno dell'unità, indipendentemente dalla lingua, dalla religione e dall'etnia" per superare "i complotti ostili degli anti-iraniani". E punta il dito contro quelli che considerano una vera e propria cospirazione a danno dell'unità del paese: "I nemici di questa terra non vogliono una Repubblica Islamica potente e unita", necessario quindi "neutralizzare le cospirazioni ostili". ''L'Iran è un Paese sicuro. Chiediamo agli stranieri che lo visitano per turismo o per affari di rispettare le nostre leggi", ha detto il portavoce degli esteri Nasser Kanaani in diretta tv. Tra i nove europei arrestati in Iran dopo lo scoppio delle proteste c'è anche la trentenne romana Alessia Piperno, che dal 28 settembre si trova nel carcere di Evin.