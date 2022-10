Il padre di Alessia Piperno: "Mia figlia non partecipava alle manifestazioni di protesta"

"Non mi risulta che Alessia stesse partecipando alle manifestazioni", il papà di Alessia Piperno, Alberto, commenta così le dichiarazioni del ministero degli Esteri iraniano secondo il quale la giovane romana sarebbe tra le persone arrestate con l'accusa di aver preso parte alle proteste anti-governative scatenate dalla morte di Mahsa Amini. "Sulla situazione di Alessia purtroppo non ci sono novità - continua. In questo momento ovviamente preferiamo il silenzio".

Era stato Nasser Kanani, portavoce della diplomazia iraniana, a fare, in mattinata, un riferimento diretto agli stranieri arrestati negli ultimi giorni, tra cui la 30enne romana, accusati di aver preso parte alle proteste anti-governative scatenate dalla morte di Mahsa Amini. “Le indagini continuano e le rispettive ambasciate e i cittadini stranieri vengono informati degli ultimi sviluppi. Tuttavia ha ammonito Kanani: "l'Iran è un Paese sicuro per tutti i viaggiatori stranieri, nessuno verrà disturbato. Ma devono rispettare le nostre regole".

Sono 9 in totale i cittadini stranieri detenuti nelle carceri iraniane. "Alcuni sono stati rilasciati dopo aver dimostrato la loro non ingerenza, per gli altri sono in corso provvedimenti legali e indagini. È naturale che i cittadini stranieri che viaggiano nella Repubblica islamica, per qualsiasi motivo, nella situazione attuale aderiscano alle regole e non entrino in questioni che sostanzialmente non rientrano nel normale ambito di viaggio dello straniero", ha ribadito Kanaani.