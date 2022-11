Usa. Lara Trump, la nuora del Tycoon invita DeSantis a candidarsi nel 2028

Lara Trump ha chiesto al "molto intelligente" governatore della Florida Ron DeSantis di rinviare al 2028 la sua candidatura alle presidenziali americane, perché "sarebbe più bello" farlo tra sei anni e non ora.

La moglie di Eric Trump, uno dei figli di Donald Trump, lo ha detto in un'intervista a Sky News Australia, alla vigilia dell'annuncio del suocero di ricandidarsi per la Casa Bianca.

Trump è atteso al "big announcement" martedì sera."Io - ha commentato Lara - penso che DeSantis sia molto intelligente. Voglio dire, è giovane, ci saranno molte opportunità per lui in futuro, e penso che abbia l'interesse ad avere tutto il partito con lui, compreso il movimento Maga, nel 2028, piuttosto che ritrovare un partito diviso nel 2024".

"Dunque - ha aggiunto - non sarebbe pi ùse, e penso che lui lo sappia, DeSantis aspettasse fino al 2028?".

Il commento della nuora di Trump arriva al termine di settimane in cui tutta la famiglia dell'ex presidente si è schierata contro il governatore della Florida, considerato il rivale più accreditato. Appena poco prima delle elezioni di midterm lo stesso Trump aveva ribattezzato DeSantis "DeSanctimonious", a indicarne il lato bigotto e ipocrita.

A fine estate il tycoon si era lamentato, ironicamente, di come il governatore gli avesse copiato la gestualità delle mani e persino il ritmo delle parole. Secondo la rivista Rolling Stones, Trump avrebbe commentato a tavola con amici il fatto che avrebbe dovuto chiedere a DeSantis il pagamento del copyright del suo stile.

Uno dei figli del tycoon, Donald Trump Jr., sostiene che il governatore gli copi anche il segno dei post sui social. DeSantis - ha commentato a Rolling Stones Dan Eberhart, storico donatore dei Repubblicani - certamente copia la mimica e la retorica di Trump.

Quel modo di conquistare gli elettori arriva da lui". Se il governatore dovesse candidarsi alle primarie come sfidante del tycoon, e non accogliere il consiglio della nuora dell'ex presidente, quello del "furto di stile" diventerà materiale per la campagna elettorale.