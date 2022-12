Iran, si aggrava il bilancio delle proteste: 508 vittime, tra cui 69 minori

Continua la violenta repressione in Iran da quando è cominciata la protesta per Mahsa Amini: dal 26 settembre al 7 dicembre sono 508 le persone uccise durante i disordini, inclusi 69 bambini. Il numero di persone arrestate è superiore a 18.000. E' l'ultimo aggiornamento dell'agenzia di stampa iraniana per i diritti umani Hrana. Il report riferisce che finora si sono svolte più di 1.200 manifestazioni di protesta in 161 città.

Continua la conta delle vittime, molte di giovanissima età, che vengono riconosciute anche a distanza di qualche tempo come nel caso di Amin Marafet, un 16enne curdo rimasto ucciso il 30 settembre durante una manifestazione ad Ashineh, città di confine curda. Un video di lui mentre suona la chitarra ha fatto il giro del web indignando ancora una volta il mondo e la comunità iraniana. La notizia è stata diffusa dalla Bbc in persiano.

Sono i Pasdaran ad aver avuto il mandato dagli ayatollah di reprimere le manifestazioni pacifiche, le cui mani si stanno sporcando di sangue ogni giorno che passa: studenti, lavoratori, uomini e donne che nonostante le minacce del regime si tolgono il velo o protestano nelle strade anche a costo della vita, invocando riforme strutturali economiche e sociali. Le Guardie della rivoluzione non arretrano di un centimetro, se la prendono anche con gli esuli e i media all'estero: "Sappiamo chi siete e vi daremo una dura risposta, uno per uno", ha avvertito il portavoce delle Guardie della rivoluzione (Pasdaran), generale Ramezan Sharif, rivolgendosi ai media iraniani dissidenti all'estero, per il loro presunto ruolo nelle proteste in corso in Iran. "Tali media dissidenti, come Bbc persian, Iran international, Voa e Manoto e i social media, che sono elementi dei nemici, hanno cercato di influenzare le menti del popolo iraniano durante le attuali proteste contro il sistema", ha sottolineato Sharif. Gli ayatollah sono convinti che le proteste in corso nel paese siano fomentate da copiose “ingerenze” straniere, e soprattutto da parte di Stati Uniti, Israele e Arabia Saudita.