Iran: l'attivista Narges Mohammadi scrive dal carcere di Evin dove le donne vengono violentate

In questi giorni di feste i giovani iraniani, gli attivisti che vivono in patria e fuori, chiedono al mondo di non dimenticare cosa succede nel loro Paese. La rivolta, nata dalla morte di Mahsa Amini a settembre, non sembra fermarsi di fronte alla brutalità della repressione governativa. Non più solo donne in strada ma anche gli uomini al loro fianco. Per la prima volta, dal 1979, uno sciopero di tre giorni, a novembre, ha bloccato anche i famosi bazar, centri non solo commerciali ma anche concentrazioni del potere conservatore del Paese (da ricordare che proprio i “bazari” appoggiarono la rivolta che portò alla cacciata dello Scià 43 anni fa).

La paura degli iraniani che da mesi invadono le strade delle città, occupano le università, scioperano è che il mondo si dimentichi di loro, che la luce accesa su di loro si affievolisca permettendo così al potere in carica di aumentare la violenza della repressione per spezzare questa rivolta. Sentono di essere ad un punto di svolta e chiedono di “non essere lasciati soli”.

Ed è forse anche per questo che Narges Mohammadi, un'importante attivista per i diritti umani in Iran, ha scritto dal carcere per fornire alla BBC dettagli su come le donne detenute nelle recenti proteste antigovernative subiscano abusi sessuali e fisici e ha affermato che tali aggressioni sono diventate più comuni nelle recenti proteste.