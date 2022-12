Tunisia, le urne restano vuote: la popolazione boicotta le elezioni del presidente Saied

L’ultimo dato disponibile risale alle 18, ora della chiusura dei seggi: secondo l'agenzia di stampa Tap, soltanto l’8,8% (803.638) degli aventi diritto (in totale 9 milioni e 200mila cittadini) ha votato in Tunisia per le elezioni legislative, convocate oggi dal presidente Kais Saied.

Il dato – un vero e inedito record negativo, in linea con i timori della vigilia – dimostra che gli appelli dei principali partiti di opposizione (di boicottare il voto) sono stati accolti dalla popolazione. Le urne sono state chiuse da poche ore. I candidati in corsa per i 161 seggi del Parlamento nazionale erano più di mille (solo 122 donne); ma tutti indipendenti, non affiliati ai partiti, quindi allineati con il presidente Saied. La nuova legge elettorale che egli aveva preteso, infatti, vietava ai candidati di comporre o presentare liste elettorali collegate a una precisa formazione partitica.

In più, lo scorso marzo, il presidente aveva sciolto l’Assemblea legislativa, saldamente nelle mani dell'opposizione. Ma i poteri legislativi erano già stati sospesi da Saied lo scorso anno (luglio 2021), con un atto che gli aveva consentito di raccogliere nelle proprie mani i “pieni poteri”. Di fatto, quindi, oggi si andrebbe a eleggere un nuovo Parlamento senza poteri e soprattutto senza partiti, privato della fondamentale funzione di rappresentanza.