Iran, continuano le esecuzioni dei prigionieri, una trentina nelle ultime 48 ore

Gli ultimi rilasci dalle carceri iraniane avevano potuto far pensare a un allentamento, seppur provvisorio, della morsa della violenta repressione della Repubblica islamica dell'Iran sul suo popolo.

Ma gli ayatollah non si fermano e seguendo la lettura sciita della Sharia continuano ad alimentare il record delle condanne a morte del mondo con altre esecuzioni avvenute ai danni di prigionieri detenuti nelle carceri. Secondo diverse Ong e alcuni post sui social media sono oltre 30 le esecuzioni delle ultime 48 ore.

Secondo Hrana, agenzia di informazione, altri 7 prigionieri sono stati impiccati nelle prigioni di Karaj, Urmia e Arak all'alba di martedì 14 febbraio. Tre dei quali condannati alla pena capitale per droga e omicidio. Uno è identificato come Mehdi Dostari di Karaj mentre degli altri non si conosce ancora l'identità. E ancora secondo il post su Istagram 25 cittadini sono stati uccisi nella prigione di Arak accusati di reati connessi alla droga.

E anche l'Ong per i diritti umani Hengaw ha annunciato l'esecuzione di altri due prigionieri di nome Milad Jajoi Khanik e Mohammad Ali Akhtari Kahlan nella prigione di Urmia. I due uomini sarebbero stati condannati a morte per "aggressione aggravata da rapina a mano armata".

L' Iran da 5 mesi è attraversato da una massiccia protesta scaturita dalla morte di Mahsa Amini, la 22enne di origini curde morta mentre era in custodia della polizia morale perché non indossava l'hijab, il velo obbligatorio, in modo corretto. Le ultime esecuzioni capitali di manifestanti legate direttamente alle proteste hanno riguardato 4 giovani, condannati non per droga ma per moharebeh, ovvero del reato previsto dalla legge islamica, di fare “Guerra contro Dio”.