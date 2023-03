Alle 20.45 Atalanta-Empoli, le due squadre inseguono la vittoria che manca da 4 e 7 giornate

Stasera il match Atalanta-Empoli, con la prima in alta classifica, anche se la sua ultima vittoria è stata quella contro la Lazio dell'11 febbraio, mentre i toscani al 14esimo posto sono sempre in cerca di punti per allontanarsi definitivamente dalla zona recessione. Gian Piero Gasperini, tecnico dei bergamaschi, sa che dovrà fare a meno di Hateboer, Koopmeiners, Djimsiti, fermatosi a causa di una lesione di primo grado del muscolo della coscia sinistra, oltre a Vorlicky. E proprio per fronteggiare la prolungata indisponibilità di Koopmeiners è stato chiamato Matteo Colombo, classe 2004, centrocampista ambidestro in forza all'Under 19 nerazzurra. Convocato Duvan Zapata, l'attaccante colombiano che ieri non aveva portato a termine l'allenamento. Non ci sono squalificati mentre Rafael Toloi è il solo diffidato. Il modulo di gioco per cui dovrebbe optare Gasperini è il 3-4-1-2 con Demiral al centro della difesa insieme allo stesso Toloi e a Scalvini, mentre come portiere è confermato Musso. De Roon ed Ederson saranno schierati in mediana, sulle fasce ci saranno Maehle e Zappacosta. Alle spalle dei due attaccanti sarà posizionato Pasalic, con Boga e Zapata titolari. Ancora in forse invece Muriel, che potrebbe fare coppia con il connazionale Zapata. L'Atalanta, sesta in classifica, punterà alla vittoria che manca da quattro giornate per aumentare le sue probabilità di qualificarsi nelle coppe europee.

Qui Empoli

Paolo Zanetti, tecnico degli azzurri, si presenta in trasferta al Gewiss Stadium con la voglia prepotente di vincere. In dubbio la presenza di Bandinelli, Vicario e Cambiaghi. L'Empoli viene da tre sconfitte di fila, 0-1 contro l'Udinese, 2-1 con il Monza e 0-2 con il Napoli. L'ultima vittoria è stata quella del 23 gennaio per 0-1 contro l'Inter. Quattordicesimi a 28 punti, i toscani ne hanno nove in più del Verona, terz'ultimo a 19 punti e in zona retrocessione, quando mancano dodici giornate dalle fine. Come ha osservato l'allenatore Zanetti alla vigilia della partita, "veniamo da un periodo difficile come risultati ma buono come prestazioni. La chiave per la partita contro l'Atalanta sta tutta nella nostra performance. Dobbiamo essere perfetti e sono fiducioso che tireremo fuori ciò che abbiamo dentro. Cerchiamo di mantenere equilibrio, le difficoltà esistono nel calcio e dobbiamo esserne consapevoli così come non si devono fare voli pindarici quando le cose vanno bene. Questo è un campionato dove tutti hanno problemi, noi lavorando di squadra possiamo tirare fuori dei frutti dai giocatori singoli. Siamo la squadra più giovane in Serie A e quella che ha speso meno. Qualcuno dice che giochiamo male? Il giudizio viene spostato dal risultato, ma io ho l'obiettivo di salvare l'Empoli, poi tireremo le somme". Quindi, sulle condizioni dei singoli calciatori, Zanetti ha aggiunto: "Pjaca non riesce a esprimersi. In settimana lavora molto bene e poi in campo non replica quanto fa. Ha un blocco mentale. È un giocatore sulla carta importante su cui abbiamo aspettative alte. Non chiudo la porta a nessuno, di sicuro però se mi chiedete se mi aspettavo qualcosa in più dal suo ingresso con l'Udinese vi dico di sì. Da qui a fine campionato ci sarà spazio per chi ha giocato meno. Piccoli e Destro sono convocati, Bandinelli sta stringendo i denti e ci sarà, Cambiaghi invece è ancora out. Vicario per noi è un'assenza importante, ma chi lo sostituisce sta facendo bene".