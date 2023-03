Francia, ancora proteste: Macron non ha convinto il 70% dei francesi

Mentre si attende l'inizio delle manifestazioni convocate in tutta la Francia nella nona giornata di mobilitazione contro la riforma delle pensioni già varata dal governo, un sondaggio rivela che le dichiarazioni del presidente Emmanuel Macron, che ieri ha ribadito la necessità di procedere alla riforma e la fiducia nel governo di Elisabeth Borne, non hanno convinto oltre il 70% dei francesi. "Se per il bene del Paese devo pagare il prezzo dell'impopolarità, lo farò", ha detto ieri Macron.

In ogni caso, l'intervento del presidente non ha fatto desistere i movimenti di protesta, anzi: secondo il segretario della CGT, Philippe Martinez, la mancanza di apertura del presidente "ha fatto aumentare la collera". Quella di oggi è la prima giornata organizzata a livello nazionale da quando la legge è stata adottata senza passare dal voto parlamentare, utilizzando l'articolo 49.3 della costituzione, lo scorso 15 marzo.