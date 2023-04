Poker del Milan al Maradona: Diaz, Saelemaekers e una doppietta di Leao fanno tremare il Napoli

Incredibile poker del Milan al "Diego Armando Maradona" contro il Napoli a soli dieci giorni dalla sfida diretta tra le due squadre in Champions League. Una doppietta di Rafael Leao e le reti di Brahim Diaz e Saelemaekers regalano una straordinaria prova d'orgoglio alla squadra di Stefano Pioli. I partenopei mantengono comunque un distacco di 16 punti dalla Lazio al secondo posto e di 20 dal Milan al terzo, ma sul campo i rossoneri dimostrano una superiorità senza mezze misure.

La partita Al terzo minuto contropiede del Milan e prima occasione della partita: Brahim Diaz, servito da Theo Hernandez, ha un'ottima opportunità per calciare con il sinistro dal centro dell'area, ma la sua conclusione non è pericolosa e Meret blocca. Al 17esimo Brahim Diaz avvia l'azione sulla destra, serve Rafael Leao con un traversone millimetrico e il portoghese batte Meret con un tocco di precisione: 0-1 per il Milan.

Claudio Villa/AC Milan via Getty Images Serie A, Napoli-Milan, l'esultanza di Leao

Al 25esimo azione concertata dei rossoneri, traversone di Bennacer da sinistra, Kim anticipa Giroud, la palla rimbalza tra i piedi di Brahim Diaz che scarta Mario Rui con una finta e batte in rete con il mancino: 0-2.

Claudio Villa/AC Milan via Getty Images Serie A, Napoli-Milan, la gioia di Brahim Diaz

Al 28esimo destro dalla distanza di Lobotka, Maignan non respinge alla perfezione e Politano cerca di avventarsi sulla sfera, ben contrastato da Theo Hernandez. Al 43esimo Leao scatta a sinistra liberandosi di Politano, il pallone giunge dalla parte opposta a Brahim Diaz, tiro di destro e deviazione di Meret. Al primo minuto di recupero calcio di punizione per il Napoli, lo batte Mario Rui, deviazione di Giroud e palla di poco fuori dalla porta difesa da Maignan. Al quarto minuto di recupero Zielinski riceve al limite dell'area, si porta il pallone sul mancino e trova la conclusione, che però è respinta da Maignan.

Nel secondo tempo, al 50esimo contropiede dei rossoneri con azione manovrata di Leao e Bennacer. Quest'ultimo serve Giroud che batte di sinistro e va fuori di poco. Al 53esimo sempre Bennacer serve Lobotka al limite dell'area di rigore, ma lo slovacco manda la palla in tribuna. Tre minuti più tardi il Napoli con Kvaratskhelia trova un corridoio e riesce a pescare l'inserimento di Mario Rui. Mancino potente del portoghese, con Maignan che respinge di faccia. Al 59esimo Tonali recupera un pallone a centrocampo e lancia a sinistra per Rafael Leao, che supera Rrahmani e manda in rete con il sinistro: 0-3 per il Milan.

getty images Serie A Napoli-Milan, lo 0-3 siglato da Leao

Ancora otto minuti e Saelemaekers riceve il pallone sulla trequarti, va in profondità fino all'area di rigore del Napoli, scarta Kim e Rrahmani e, da distanza ravvicinata, supera Meret: incredibile al "Diego Armando Maradona", poker del Milan e Napoli sotto di quattro reti a zero.

getty images Serie A, Napoli-Milan, lo 0-4 di Alexis Saelemaekers

Quattro minuti più tardi calcio d'angolo da sinistra per il Milan, con un colpo di testa di Tomori, Mario Rui si oppone con il corpo e allontana. Al 73esimo Saelemaekers dribbla Mario Rui ed Elmas, per poi concludere di destro da fuori area: Meret si tuffa e respinge. All'82esimo il Milan va all'attacco con Origi, tocco per Bennacer, conclusione dal limite dell'area per l'algerino, la palla deviata termina alta di poco. Due minuti dopo Raspadori per il Napoli si lancia in contropiede sfruttando un'imprecisione di Tomori e conclude a lato con il destro. All'86esimo Saelemaekers ci prova nuovamente da posizione centrale nell'area del Napoli, ma Meret è di nuovo bravo a respingere la sua conclusione.

Getty Luciano Spalletti

"Il Milan ha fatto una grandissima prestazione, è partito forte e ha sfruttato tutte le situazioni che gli abbiamo concesso, usando bene gli spazi quando ci siamo allungati", ammette l'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, al termine della gara. "Noi abbiamo fatto una prestazione inferiore al nostro livello e la grande generosità dei ragazzi ha portato a volte ad allungarsi ancora di più per riprendere subito il risultato, lasciando ancora più spazi". Per il tecnico partenopeo, "all'inizio abbiamo forzato subito il gioco, ma senza qualità nella costruzione iniziale, e abbiamo sbagliato troppi palloni per quello che è il nostro livello. Loro sono bravi a sfruttare subito gli spazi perché hanno centrocampisti di qualità e riescono a puntare la linea difensiva".

GettyImages Stefano Pioli