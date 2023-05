Napoli Campione d'Italia, la notte di festa si macchia di sangue: un morto e 3 feriti

E' bastato un punto - il pareggio di ieri sera alla Dacia Arena di Udine - per agguantare con matematica certezza il tricolore sperato, atteso, agognato, finalmente festeggiato con una notte di esultanza che ha riempito le vie e le piazze della città in un grande euforico abbraccio collettivo : bandiere, fumogeni, fuochi d'artificio, balli e canti fino all'alba.



Una festa, tuttavia, che si macchia rapidamente a lutto.

Attorno alle 2 di notte è arrivata la notizia che 4 persone erano rimaste ferite per colpi di arma da fuoco. Poco dopo, l'aggiornamento: uno dei feriti è morto.



Si tratta di un giovane di 26 anni che era stato ricoverato all'ospedale Cardarelli in gravi condizioni.



La dinamica, dicono le prime scarne notizie, è in corso d'accertamento. Si può ragionevolmente ipotizzare che nell'euforia dei festeggiamenti qualcuno abbia deciso di sparare, con pistole o altre armi da fuoco.