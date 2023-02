Guerra in Ucraina, la battaglia di Bakhmut. La cronaca minuto per minuto

Media: no missili Atacms da Usa perché carenti

Funzionari statunitensi hanno detto a rappresentanti ucraini in una riunione tenutasi al Pentagono di non possedere abbastanza sistemi missilistici a lungo raggio Atacms per poterne consegnare a Kiev, afferma Politico citando diverse fonti informate. Fornire gli Atacms all'Ucraina ridurrebbe le scorte america ne ostacolerebbe la prontezza dell'esercito Usa per qualsiasi combattimento futuro, hanno spiegato tali fonti al quotidiano statunitense. "Esistono altri modi per fornire a Kiev le capacità di cui ha bisogno per colpire gli obiettivi", ha detto un alto funzionario del Dipartimento della Difesa americano.