Stoltenberg: "Mosca ha sottovalutato ucraini e Nato"

Rapporto Usa: 6mila minori in campi 'rieducazione' russi

Almeno 6.000 bambini ucraini hanno frequentato i campi di "rieducazione" russi nell'ultimo anno, e diverse centinaia vi sono stati trattenuti per settimane o mesi oltre la data prevista per il ritorno. La Russia ha anche accelerato l'adozione e l'affidamento di bambini provenienti dall'Ucraina in quello che potrebbe costituire un crimine di guerra. Lo rivela il rapporto dello Yale Humanitarian Research Lab, finanziato dal Dipartimento di Stato americano. Dal rapporto emerge che dall'inizio della guerra, quasi un anno fa, bambini di appena quattro mesi sono stati portati in 43 campi in tutta la Russia, anche in Crimea e in Siberia, per "un'educazione patriottica e militare a favore della Russia".In almeno due campi, la data di rientro dei bambini e' stata ritardata di settimane, mentre in altri due campi il rientro di alcuni bambini e' stato posticipato a tempo indeterminato.Secondo il rapporto, le autorita' russe hanno cercato di fornire ai bambini un punto di vista favorevole a Mosca attraverso i programmi scolastici, le gite in luoghi patriottici e i discorsi dei veterani. I bambini sarebbero stati anche addestrati all'uso delle armi da fuoco, anche se Nathaniel Raymond, un ricercatore di Yale che ha supervisionato il rapporto, ha detto che non ci sono prove che siano stati mandati a combattere.